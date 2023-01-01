Duck Life 2 — это приключенческая игра, в которой вы тренируете свою утку участвовать в различных дисциплинах, таких как бег, полет, плавание и скалолазание, чтобы стать лучшим искателем приключений в мире. Зарабатывайте монеты, тренируя или участвуя в гонках с другими утками. Есть пять локаций для гонок: Шотландия, Англия, Египет, Гавайи и Япония. Просто убедитесь, что ваша утка достаточно вынослива перед следующей гонкой, кормя ее семенами. И не забудьте потратить свои с трудом заработанные утиные доллары на крутые аксессуары! Бег. Чтобы прыгать, используйте клавишу со стрелкой вверх. Полет. Используйте стрелки влево и вправо, чтобы направлять утку. Плавание. Используйте стрелку вверх, чтобы прыгать, стрелку вниз, чтобы нырять, а также стрелки вправо и влево, чтобы передвигаться. Восхождение. Используйте клавиши со стрелками влево и вправо, чтобы прыгать между стенами каньона. Duck Life 2 создана компанией Wix Games, базирующейся в Великобритании. Они также являются создателями Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 и Duck Life: Battle. Играйте в них бесплатно на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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