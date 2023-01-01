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Duck Life 4

Duck Life 4

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вырастите утку, чтобы стать профессиональным гонщиком! Вы можете выбрать яйцо, из которого вылупится яйцо, и настроить его внешний вид. Тренер по бегу может помочь улучшить вашу скорость, выносливость и реакцию. Когда ваша утка будет готова, участвуйте в гоночных турнирах!

Веб-сайт: poki.com

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