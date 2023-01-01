Разводите генетически модифицированных уток и участвуйте в соревнованиях! Сначала вы выберете яйцо. Каждая утка начинает с уникальных навыков бега, плавания, лазания и полета. Соревнуйтесь в любительских, продвинутых и профессиональных лигах. Тренируйтесь перед каждой гонкой, чтобы обеспечить быструю победу!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Duck Life 3, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.