Насыпьте в чашку крупинки сахара! В продолжении этой головоломки вам предстоит рисовать пандусы и извилистые дорожки. Продвинутые уровни включают несколько чашек и кофейных фильтров. Проведите сахар через цветные фильтры, чтобы они соответствовали соответствующим кружкам. Используйте телепорты для победы в Sugar, Sugar 3!

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