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Sugar, Sugar 3

Sugar, Sugar 3

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Насыпьте в чашку крупинки сахара! В продолжении этой головоломки вам предстоит рисовать пандусы и извилистые дорожки. Продвинутые уровни включают несколько чашек и кофейных фильтров. Проведите сахар через цветные фильтры, чтобы они соответствовали соответствующим кружкам. Используйте телепорты для победы в Sugar, Sugar 3!

Веб-сайт: poki.com

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