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Fireboy and Watergirl

Fireboy and Watergirl

poki.com

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Fireboy and Watergirl — это онлайн-игра, в которой вы играете двумя персонажами в командном режиме и должны сбежать из таинственного храма. В этой первой версии «Лесной храм» вам предстоит избегать опасных лесных уровней. Вы должны избегать смешивания элементов друг с другом и держаться подальше от зеленой грязи. Используйте командную работу, чтобы провести каждого персонажа на каждом уровне. Нажимайте рычаги, активируйте переключатели и продвигайтесь вперед вместе! В серию «Огонь и Вода» входят: «Огонь и Вода 2» (Храм Света), «Огонь и Вода 3» (Ледяной храм), «Огонь и Вода 4» (Хрустальный храм) и «Огонь». и Девушка Воды 5 (Элементы).

Веб-сайт: poki.com

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