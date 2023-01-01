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Fireboy and Watergirl 5

Fireboy and Watergirl 5

poki.com

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Решайте головоломки на двух платформах и соберите тайник с драгоценными камнями в игре Fireboy and Watergirl 5! Используйте воду и пламя, чтобы защитить своих персонажей от опасности. Вы можете активировать скрытые платформы и открывать секретные проходы, исследуя каждый уровень. Остерегайтесь смешивания элементов!

Веб-сайт: poki.com

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