Решайте головоломки на двух платформах и соберите тайник с драгоценными камнями в игре Fireboy and Watergirl 5! Используйте воду и пламя, чтобы защитить своих персонажей от опасности. Вы можете активировать скрытые платформы и открывать секретные проходы, исследуя каждый уровень. Остерегайтесь смешивания элементов!

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