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Best Fiends

Best Fiends

apps.facebook.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Пройдите более 7000 увлекательных уровней с новыми приключениями на каждом шагу! Решайте сложные головоломки, чтобы приблизиться к горе Бум и раскрыть ее тайны. Наслаждайтесь играми «3 в ряд», как никогда раньше: рисуйте линии над совпадающими предметами, чтобы создавать огромные комбинации и открывать массу забавных наград! Соберите более 50 милых персонажей, каждый со своими особыми способностями! Развивайте своих персонажей по мере прохождения каждого испытания. Соберите команду очаровательных существ и разгадывайте забавные головоломки, открывая для себя волшебный мир Minutia! Удивительные сюжетные линии и веселые приключения ждут вас в восхитительной оригинальной игре BEST FIENDS!

Веб-сайт: apps.facebook.com

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