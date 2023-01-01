Пройдите более 7000 увлекательных уровней с новыми приключениями на каждом шагу! Решайте сложные головоломки, чтобы приблизиться к горе Бум и раскрыть ее тайны. Наслаждайтесь играми «3 в ряд», как никогда раньше: рисуйте линии над совпадающими предметами, чтобы создавать огромные комбинации и открывать массу забавных наград! Соберите более 50 милых персонажей, каждый со своими особыми способностями! Развивайте своих персонажей по мере прохождения каждого испытания. Соберите команду очаровательных существ и разгадывайте забавные головоломки, открывая для себя волшебный мир Minutia! Удивительные сюжетные линии и веселые приключения ждут вас в восхитительной оригинальной игре BEST FIENDS!

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