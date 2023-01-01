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Life - The Game

Life - The Game

poki.com

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Life: The Game on Poki — лучший способ пережить все путешествие, от рождения до смерти, в игровой форме! От свиданий учебы до реальных свиданий, играйте в Life: The Game и посмотрите, будет ли ваша жизнь восхитительной или катастрофической. В этой игре «Жизнь» представлены разные мини-игры для каждого этапа вашей жизни. По состоянию на 2020 год появятся четыре новые забавные мини-игры: Burger Madness, Study Session, Travel Puzzles и Rainbow Melody. Вы можете играть в Life: The Game бесплатно, но ваши неверные решения могут стоить вам выживания в игре! Присоединяйтесь к тысячам онлайн-игроков Life: The Game и проходите множество увлекательных мини-игр! Для перемещения используйте мышь. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы взаимодействовать. Life The Game создана Омайгаудом. Они также являются создателями продолжения игры Afterlife: The Game.

Веб-сайт: poki.com

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