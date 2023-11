There Is No Game — сложная игра-головоломка (или не игра). Не подчиняйтесь инструкциям, ведь игры нет! В этом забавном приключении нет правил. По сути, вся ваша задача — игнорировать рассказчика! Нарушайте заголовок, играйте со значком динамика и открывайте мини-игры. Попробуй найти козу!

Веб-сайт: poki.com

