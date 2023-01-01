GoBattle — аркадная игра для вечеринок, созданная YouDevice. Соревнуйтесь с друзьями в местном сотрудничестве! Существует множество сумасшедших мини-игр, в которых проявятся все ваши навыки: расчет времени, стратегия, скорость и многое другое! Наслаждайтесь этой сумасшедшей, насыщенной действиями серией мини-игр в полной мере! Следуйте инструкциям на экране для каждой мини-игры. GoBattle была создана YouDevice. Вы можете играть в GoBattle в своем браузере или на мобильном устройстве, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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