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GoBattle

GoBattle

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

GoBattle — аркадная игра для вечеринок, созданная YouDevice. Соревнуйтесь с друзьями в местном сотрудничестве! Существует множество сумасшедших мини-игр, в которых проявятся все ваши навыки: расчет времени, стратегия, скорость и многое другое! Наслаждайтесь этой сумасшедшей, насыщенной действиями серией мини-игр в полной мере! Следуйте инструкциям на экране для каждой мини-игры. GoBattle была создана YouDevice. Вы можете играть в GoBattle в своем браузере или на мобильном устройстве, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoBattle, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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