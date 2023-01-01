Minibattles Survivor — это аркадная игра, содержащая 65 простых в использовании казуальных мини-игр! Попрощайтесь со стрессом с помощью этих простых, но увлекательных игр для вечеринок в Minibattles Survivor. Поднимитесь по лестнице победителей, состоящей из 20 раундов, и пройдите все игры, чтобы доказать своим друзьям, что вы настоящий выживший! Представляйте свою страну в мировых таблицах лидеров, разблокируйте режим Pro, чтобы практиковаться и становиться лучше, переигрывайте свои любимые игры и, самое главное, получайте удовольствие! Нажмите кнопку действия в нужный момент, чтобы набрать очки. Кнопка основного действия — клавиша со стрелкой вверх. Кнопка дополнительного действия. - A или левая кнопка мыши. Кнопка третичного действия. - D или правая кнопка мыши. Minibattles Survivor создан YouDevice! Сыграйте в другую их игру на Poki: SuperBattle 2Minibattles Survivor, в которую можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Minibattles Survivor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.