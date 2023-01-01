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MiniMissions

MiniMissions

poki.com

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MiniMissions — это коллекция из 80 сложных игр на ловкость. Каждый раз, когда вы завершаете игру, появляется новая. Все игры основаны на идеальном выборе времени. Нажмите в нужный момент, чтобы продолжить, но допустите одну ошибку, и игра окончена. Некоторые миссии основаны на времени, поэтому действуйте быстро. Сможете ли вы выполнить все мини-миссии? Играть — щелчок мышьюMiniMissions была создана студией Shared Dreams Studio, известной благодаря популярной игре «12 MiniBattles», в которую также можно играть на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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