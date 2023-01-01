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Gem Smash

Gem Smash

poki.com

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Gem Smash — это игра на ловкость, в которой вам нужно как можно быстрее разбить все драгоценные камни. Если вы разобьете достаточно драгоценных камней, вы столкнетесь с боссом драгоценных камней! Есть несколько уровней, которые нужно пройти. Сможете ли вы разбить все драгоценные камни? Smash - щелчок мышью. Gem Smash был создан KasSanity. Он известен такими играми, как Twirl, Cube Wave и многими другими играми, в которые можно играть на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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