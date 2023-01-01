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Circuroid

Circuroid

poki.com

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Circuroid — увлекательная игра на ловкость, созданная Big Frost Games. Ваша цель проста: уничтожить как можно больше астероидов! Но будьте осторожны! Вам нужно будет пересечь круг, чтобы нацелиться на свои цели. Выпустите астероид с вашей орбиты, и игра окончена! Продвигайтесь от уровня к уровню, чтобы разблокировать улучшения. Играйте в Circuroid на Poki и станьте повелителем космоса! Элементы управления: Мышь — щелкните и перетащите, чтобы переместить О создателе: Circuroid создан компанией Big Frost Games из Малайзии. Они также являются создателями Smashy Duo.

Веб-сайт: poki.com

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