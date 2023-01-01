На дворе 4025 год, и только яйцеботы могут спасти мир от нежити! Хватайте свое снаряжение и приготовьтесь сразиться с волнами зомби, которые хотят вас уничтожить. Берите в руки оружие и спасайте своих собратьев-яйцботов по пути! Элементы управления: W — прыжок А – двигаться влево Д - Двигайтесь вправо E – Использовать оружие R — Перезарядка F — бросить гранату Q – Сменить оружие Левая кнопка мыши – нажмите, чтобы выстрелить О создателе: Eggbot vs Zombies создан Eggy Games. Они также являются создателями Eggys ​​Big Adventure.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eggbot vs Zombies, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.