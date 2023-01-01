Zombie Siege Outbreak

Хватайте свое снаряжение и одевайтесь: зомби идут захватить ваш город! В этом динамичном шутере вы будете защищать свою территорию из-за баррикад, отстреливая армию зомби, которая хочет вас уничтожить. Вы можете двигаться только влево или вправо, но, к счастью, за каждого убитого вами зомби вы будете зарабатывать деньги, которые можно использовать для покупки лучшего оружия и снаряжения. Будешь ли ты последним живым человеком? Элементы управления: WASD – двигаться Левый клик - стрелять Правый клик - масштабировать КС – сменить оружие Р - перезагрузка П - пауза L - заблокировать/разблокировать мышь

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