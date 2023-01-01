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Toon Off

Toon Off

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Собирайтесь вместе в этой многопользовательской онлайн-игре-стрелялке Toon Off! Это блочная игра на Poki, похожая на Minecraft, в которой вы можете объединиться с другими, чтобы захватить флаг противника. Доступ к нему действительно легко доступен, так что хватайте свое оружие и боеприпасы, чтобы победить своих противников на ринге. Управление: WASD – перемещение мыши – перемещение камеры. Щелчок правой кнопкой мыши – стрельба по космосу – прыжок.

Веб-сайт: poki.com

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