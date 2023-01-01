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Alien's Nest

Alien's Nest

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Есть ли у вас все необходимое, чтобы защитить себя от инопланетян, демонов и многого другого? Докажите это в Alien’s Nest, игре-стрелялке, в которой вам предстоит сражаться с врагами из космоса! Пробирайтесь через индустриальный мир и ищите инопланетян, которых можно сбить. Как долго ты сможешь оставаться в живых? Элементы управления: WASD – Перемещение Мышь — нацелиться/изменить вид Щелчок мышкой - стрелять

Веб-сайт: poki.com

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