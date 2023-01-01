Есть ли у вас все необходимое, чтобы защитить себя от инопланетян, демонов и многого другого? Докажите это в Alien’s Nest, игре-стрелялке, в которой вам предстоит сражаться с врагами из космоса! Пробирайтесь через индустриальный мир и ищите инопланетян, которых можно сбить. Как долго ты сможешь оставаться в живых? Элементы управления: WASD – Перемещение Мышь — нацелиться/изменить вид Щелчок мышкой - стрелять

Веб-сайт: poki.com

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