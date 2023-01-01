Dungeon Quest

Сможете ли вы пройти через подземелье? Найдите лучшую добычу и победите всех соперников в этой веселой ролевой игре. Путешествуйте с уровня на уровень, сражаясь со все более сложными врагами, собирая при этом самые лучшие предметы. Элементы управления: WASD/клавиши со стрелками — перемещение Левая кнопка мыши – Атака. G — использовать бутылочку здоровья. П – Пауза

Веб-сайт: poki.com

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