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War of Caribbean Pirates

War of Caribbean Pirates

poki.com

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Аааа, приятель! Сможете ли вы стать последним выжившим пиратом? Исследуйте Карибское море, чтобы победить своих врагов и продолжить поиски в этом триллере о боях на мечах. Но будьте осторожны! В каждой новой деревне будет свой тип пиратов со своими способностями и навыками. Рубите, блокируйте и бегите, чтобы покорить своих врагов и открытые моря в этом насыщенном действиями пиратском приключении. Элементы управления: WASD – двигаться Мышь – оглянись вокруг Левый клик- атака Правый клик - заблокировать Пробел – прыжок Смена – спринт Q - перекат С – присесть L - заблокировать/разблокировать мышь

Веб-сайт: poki.com

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