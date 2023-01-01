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Ninja Shurican

Ninja Shurican

poki.com

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Вы следующий сюриканский ниндзя? Прокладывайте себе путь через препятствия и многое другое, чтобы переходить от уровня к уровню, бросать вызов вызову или проходить бесконечный режим. Ведите своего ниндзя в безопасное место в этой игре, похожей на Flappy Bird, и зарабатывайте очки, которые можно обменять на лучшую экипировку и оружие. Остерегайтесь огненных краев; они так же опасны, как и препятствия, с которыми вам придется столкнуться! Элементы управления: Щелчок мышью/клавиатурой — прыжок О создателе: Ninja Shurican создан компанией SnoutUp Games, базирующейся в Литве. Возможно, вы знаете SnoutUp Games по кунг-фу, сражающемуся с Iron Snout, шутеру Cave Blast на тему свиней, поединку Bacon May Die (также на тему свиней) и свинорубке, сражающемуся на мечах.

Веб-сайт: poki.com

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