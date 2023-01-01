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Iron Snout

Iron Snout

poki.com

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Iron Snout — это онлайн-файтинг, созданный SnoutUp, в котором вы играете за свинью и сражаетесь с волками. Ударяйте, пинайте и переворачивайтесь сквозь волны волков и других плохих парней. Уклоняйтесь от топоров и других брошенных снарядов с помощью клавиш со стрелками. Сыграйте в «Железную морду», чтобы показать волкам, что не стоит связываться со свиньями. Вы и ваш друг можете бесплатно сыграть в Iron Snout в режиме Wolfieball для двух игроков или сразиться с волками в одиночку в режимах Classic и Sudden Death. В этом году у Iron Snout появилось рождественское обновление с замечательным костюмом Санты. Также вы можете выиграть призы, выполняя достижения. Используйте клавиши со стрелками, чтобы прыгать и бить волков. Следите за порядком появления снарядов и врагов; Вы можете проверить свою статистику в Iron Snout на главном титульном экране; Iron Snout предлагает два мира: Город и Лес, в которых меняются типы врагов и снарядов. Iron Snout создана компанией SnoutUp Games, базирующейся в Литве. Возможно, вы знаете SnoutUp Games по шутеру на свиную тематику Cave Blast, жанру Beat-'em-up Bacon May Die (также на тему свиней), свинорубке, где сражаются на мечах, и игре-прыгуну ниндзя Ninja Shurican.

Веб-сайт: poki.com

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