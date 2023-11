В Bacon May Die вы играете за свинью, пробивающуюся сквозь полчища врагов. Вы опытный боец, и в вашем распоряжении есть оружие, если орда врагов станет слишком большой. Bacon May Die — забавная игра, в которую также можно играть вдвоем на одном компьютере. Перейдите в «кооперативный» режим, чтобы вместе с друзьями победить своих врагов. Не забудьте персонализировать свою свинку с помощью различных предметов, таких как шляпы, очки, ожерелья или брюки. Вы можете составить бесчисленное множество различных комбинаций, чтобы сделать вашу свинку самой крутой в городе. Кстати, не забудьте привести в бой своего домашнего цыпленка, потому что у него свирепый клюв. Двигайтесь и сражайтесь — клавиши со стрелками. Стреляйте — нажмите и удерживайте стрелку влево/вправо. Двигайтесь и сражайтесь — WASDSСтреляйте — нажмите и удерживайте A/DBacon May Die. создан компанией SnoutUp Games из Литвы. Возможно, вы знаете SnoutUp Games по боевику Iron Snout на тему свиней.

Веб-сайт: poki.com

