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Hop Chop

Hop Chop

poki.com

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Hop Chop — игра в жанре прыжков и уклонений от SnoutUp Games. Управляйте своим поросенком и заставляйте его прыгать как можно дальше, чтобы собирать звезды и зарабатывать очки. Как только вы освоитесь, вы заработаете достаточно очков, чтобы покупать разные Snoutfits и различное оружие. Прокладывайте себе путь по игре и попытайтесь установить рекорд! Прыгайте, убивайте и уклоняйтесь от всего, что встречается на вашем пути, своевременно щелкая мышью. Hop Chop создан SnoutUp Games. На нашей платформе он известен благодаря таким играм, как Iron Snout, Bacon May Die и Cave Blast.

Веб-сайт: poki.com

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