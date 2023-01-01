Cave Blast — это динамичная игра-стрелялка со множеством игровых персонажей. Стреляйте в летучих мышей и других монстров! Эта игра в жанре экшн предлагает вам одновременно летать и стрелять из оружия. Вы можете играть за талантливую свинью, собаку, вампира или эльфа. Начните с помощника-пингвина или пчелы или выберите особую силу! Будьте готовы весь день работать за компьютером, играя в эту игру! Подведите карточку-свинью к карте, с которой хотите взаимодействовать. Перемещение — клавиши со стрелками, WASD или коснитесь нужного слота для карт. Cave Blast был создан Snoutup Games. Играйте в другие свинские игры на Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom и Ninja Shurican.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cave Blast, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.