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A Pretty Odd Bunny

A Pretty Odd Bunny

poki.com

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A Pretty Odd Bunny — это стелс-платформер, в котором вы — кролик, который тайно охотится и поедает свиней. На каждом уровне есть свинья, которую вы должны поймать так, чтобы вас не заметили другие члены вашего сообщества кроликов. Прыгайте, приседайте, прячьтесь за кустами, заходите под стволы деревьев и делайте все, что в ваших силах, чтобы сохранить свой рацион в секрете. Проходите десятки красочных, но опасных уровней в разных уникальных мирах, собирайте спрятанные монеты, открывайте дополнительные испытания и сюрпризы и получайте удовольствие! Сможете ли вы съесть каждую свинью и собрать все секретные монеты в игре «A Pretty Odd Bunny»? «Pretty Odd Bunny» создан Эй Джей Ордасом. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в A Pretty Odd Bunny бесплатно на Poki. В Pretty Odd Bunny можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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