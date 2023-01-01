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Yeah Bunny!

Yeah Bunny!

poki.com

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Да, зайка! — это восхитительная аркадная игра от RGBDev, в которой вы играете за отважного кролика в волшебном пиксельном мире в стиле ретро. Бегайте, прыгайте и карабкайтесь по каждому 8-битному уровню, чтобы собрать морковь, звезды и ключи. Разблокируйте больше миров, полных уникальных персонажей и врагов. Играйте в «Да, кролик» с простым управлением в одно касание! на Poki и докажи, что ты настоящий прыгающий герой! Элементы управления: Пробел/щелчок мыши — прыжок. О создателе: Да, зайка! создан Адрианом Зажицким из Польши.

Веб-сайт: poki.com

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