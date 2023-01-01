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Yeah Bunny 2

Yeah Bunny 2

poki.com

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«Да, Банни 2» — это веселое и красочное продолжение популярной игры «Да, Банни!» создан Адрианом Зажицки. Наш любимый пиксельный кролик возвращается, чтобы бегать, прыгать и карабкаться через уровень за уровнем и мир за миром морковки, звезд и ключей. Исследуйте новые земли вместе со своим прыгающим героем и наслаждайтесь захватывающими приключениями в Yeah Bunny 2 на Poki. Элементы управления: Пробел/щелчок мыши — прыжок. О создателе: Да, зайка! и Yeah Bunny 2 созданы Адрианом Зажицким из Польши.

Веб-сайт: poki.com

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