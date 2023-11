Top Chef Hero 2 — это 2D-ресторанная игра, созданная From the Bench. Управляйте собственным кулинарным бизнесом и готовьте вкуснейшие блюда и десерты со всего мира! Нанимайте отличных поваров и помогайте им готовить пироги, пиццу, гамбургеры, вегетарианские блюда и десерты. Наслаждайтесь управлением своими счастливыми сотрудниками и станьте лучшим рестораном в городе! Активируйте сотрудника или турбо-ускорение — щелкните левой кнопкой мыши. Top Chef Hero 2 создан From the Bench. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

