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Top Chef Hero 2

Top Chef Hero 2

poki.com

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Top Chef Hero 2 — это 2D-ресторанная игра, созданная From the Bench. Управляйте собственным кулинарным бизнесом и готовьте вкуснейшие блюда и десерты со всего мира! Нанимайте отличных поваров и помогайте им готовить пироги, пиццу, гамбургеры, вегетарианские блюда и десерты. Наслаждайтесь управлением своими счастливыми сотрудниками и станьте лучшим рестораном в городе! Активируйте сотрудника или турбо-ускорение — щелкните левой кнопкой мыши. Top Chef Hero 2 создан From the Bench. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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