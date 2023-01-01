Unicycle Hero — это эпическая игра на ловкость в олимпийской тематике, созданная Unept, в которой вам придется доказать свое спортивное мастерство в 9 увлекательных соревнованиях. Но есть поворот! Можете ли вы балансировать на моноцикле и одновременно швырять тяжелые предметы? Это цель игры Unicycle Hero на Poki. Совершенствуйте свои навыки с помощью улучшений, чтобы повысить уровень своей игры, и покупайте собственные темы, чтобы продемонстрировать свой личный стиль. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать героем Unicycle? Пробел — ThrowСтрелки — MoveUnicycle Hero создан Unept, разработчиком игр из США. Играйте в другие их игры на Poki: Into the Pit и Lava Bird. Вы можете играть в Unicycle Hero бесплатно на Poki. В Unicycle Hero можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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