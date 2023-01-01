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Udder

Udder

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Udder — это бесконечная беговая игра на коровью тематику, созданная Esthetician Labs. Приготовьтесь муоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооейейей-откуда-л. Посмотрите, как далеко ваша корова сможет пробежать, не упав. Это безумие — сохранять равновесие, пока корова бежит все быстрее и быстрее. Играйте в Udder в своем браузере и достигните нового рекорда. Чем дальше вы продвинетесь, тем больше будет ваш бонус в Udder на Poki. Управление: Любая клавиша - Запуск. О создателе: Вымя создано компанией Esthetician Labs, базирующейся в США. Они также являются создателями Crazy Platez.

Веб-сайт: poki.com

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