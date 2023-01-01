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Super Falling Fred

Super Falling Fred

poki.com

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Super Falling Fred — это бесплатная онлайн-игра, последняя версия серии «Fred Series», созданная Dedalord. Вы играете в эту игру, пытаясь падать как можно дольше, стараясь не задевать любые объекты, встречающиеся на вашем пути. Уклоняясь от препятствий с помощью клавиатуры, вы со временем зарабатываете очки. Как и в «Бегущем Фреде», чем дальше вы падаете, тем больше наград можно заработать. Как играть? Вы можете перемещать своего персонажа, используя клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы избегать препятствий. Особенно избегайте попадания в череп вашего персонажа. Собирая монеты во время падения, вы можете покупать специальные бонусы или активировать новых персонажей. Какие персонажи доступны? - Фред - Огама Б. Лестница - Хавард Спаркс - Зомби Фред - Джейми Принс - Мартин Кастор - Возмутительный Б. - Крэш Т. Манекен - М. Гэндальфи - Mental Dude - Эмотика Дива Есть ли какие-либо чит-коды? Нам не известны чит-коды. Если вы знаете чит-код, отправьте нам сообщение, чтобы мы поделились здесь. Кто создал Super Falling Fred? Дедалорд является создателем Super Falling Fred, который является частью более крупной серии Fred. Они также создали «Бегущий Фред» и «Лыжный Фред!». Создатели базируются в Аргентине, Южная Америка.

Веб-сайт: poki.com

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