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Super Speeder

Super Speeder

poki.com

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Прокладывайте себе путь через пещеры и туннели в Super Speeder! Каждая игра Super Speeder погружает вас в кружащийся калейдоскоп опасностей и трехмерных туннелей. Играйте в Super Speeder, чтобы обходить препятствия, используя только свою смекалку и клавиатуру! Super Speeder Online — это незабываемые впечатления от одиночной игры в 3D. Хотите проверить свою скорость реакции? Играйте в Super Speeder онлайн прямо сейчас и доведите свои навыки до предела! Есть только один способ показать этим барьерам, кто здесь хозяин, поэтому играйте в Super Speeder на Poki, чтобы продемонстрировать эту сверхострую реакцию! предвидеть опасности и подготовиться к ним заранее. - Некоторые барьеры сдвинутся, поэтому убедитесь, что вы находитесь впереди того места, где они будут. - Super-Speeder выглядит быстрым, но у вас будет достаточно времени, чтобы уклониться от каждого препятствия. О создателе: Super Speeder создан британской студией Deer Cat Games, которая также создала Wave Rider и Tunnel Rush.

Веб-сайт: poki.com

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