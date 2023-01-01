Strings — это игра-головоломка, в которой ваша цель — осветить отображаемую фигуру, создав бесшовную цепочку из ниток. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите ее на серые линии, чтобы осветить их. Помните, что нельзя дважды переступить черту, если на сцене не указано это. Вы будете поражены тем, как быстро пролетит время, когда вы будете играть в эту игру. Strings — одна из самых успокаивающих и визуально приятных головоломок, в которые мы играли за последнее время. Давай, попробуйте! Соедините узлы — (удерживайте и перетаскивайте) левую кнопку мыши. Строки созданы Deer Cat Games. Посмотрите другие их игры Tunnel Rush, Super Speeder и Wave Rider на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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