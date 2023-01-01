Lines to Fill — это игра на мышление, в которой вы рисуете линии, чтобы завершить заданную форму головоломки. Просто перетащите один из разноцветных блоков пальцем или левой кнопкой мыши и убедитесь, что не осталось пустых мест. Поскольку в игре нет ограничений по времени и нет возможности проиграть, вы можете наслаждаться этой беззаботной игрой с сотнями уникальных уровней на своем компьютере или мобильном устройстве. Сможете ли вы выделить время и пройти каждый уровень? Заполните фигуры: перетащите один из разноцветных блоков пальцем или левой кнопкой мыши. Линии для заполнения были созданы KEK Games. На Poki есть и другие головоломки: Rhomb, Unpuzzle, UnpuzzleR и UnpuzzleXLines to Fill, в которые можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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