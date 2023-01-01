Есть ли у вас все необходимое, чтобы ориентироваться в глубоком море? Покачивайтесь и плывите сквозь пещеры, кораллы и многое другое, чтобы дойти до конца и перейти на следующий уровень. Старайтесь не удариться о дно (или верх), что положит конец вашему подводному приключению. Элементы управления: Пробел – перемещение вверх и вниз. О создателе: Wave Rider создан британской компанией Deer Cat Games. Они также являются создателями Tunnel Rush и Super-Speeder.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wave Rider, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.