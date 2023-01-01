WebCatalog
Wave Rider

Wave Rider

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wave Rider в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Есть ли у вас все необходимое, чтобы ориентироваться в глубоком море? Покачивайтесь и плывите сквозь пещеры, кораллы и многое другое, чтобы дойти до конца и перейти на следующий уровень. Старайтесь не удариться о дно (или верх), что положит конец вашему подводному приключению. Элементы управления: Пробел – перемещение вверх и вниз. О создателе: Wave Rider создан британской компанией Deer Cat Games. Они также являются создателями Tunnel Rush и Super-Speeder.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wave Rider, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Super Tunnel Rush

Super Tunnel Rush

poki.com

Tunnel Rush

Tunnel Rush

poki.com

Strings

Strings

poki.com

Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

Super Speeder

Super Speeder

poki.com

Toasterball

Toasterball

poki.com

Touchdown Rush

Touchdown Rush

poki.com

Desert Worms

Desert Worms

poki.com

Aqua Thrills

Aqua Thrills

poki.com

Cricket Hero

Cricket Hero

poki.com

Fury Bike Rider

Fury Bike Rider

poki.com

Boost Buddies

Boost Buddies

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности