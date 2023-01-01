Toasterball

Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать чемпионом по тостеру? Возьмите друга и сразитесь с ним в этой необычной игре. Удерживайте кнопки на тостере, чтобы он полетел выше. Делайте все возможное, чтобы прыгать и убедиться, что мяч попал в ворота соперника! Элементы управления: AD – Игрок 1 Стрелки влево/вправо — Игрок 2

Веб-сайт: poki.com

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