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Toasterball

Toasterball

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать чемпионом по тостеру? Возьмите друга и сразитесь с ним в этой необычной игре. Удерживайте кнопки на тостере, чтобы он полетел выше. Делайте все возможное, чтобы прыгать и убедиться, что мяч попал в ворота соперника! Элементы управления: AD – Игрок 1 Стрелки влево/вправо — Игрок 2

Веб-сайт: poki.com

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