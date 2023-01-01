Survival Express

Думаете, у вас есть все необходимое, чтобы выжить в шахтах? Управляйте своей тележкой и перемещайтесь вверх и вниз, избегая камней, динамита и многого другого, чтобы Экспресс выживания продолжал двигаться. Однако врезайтесь во что-нибудь, и это может стать концом вашей поездки. Как далеко вы выживете? Элементы управления: Стрелки вверх/вниз — перемещение вверх или вниз.

Веб-сайт: poki.com

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