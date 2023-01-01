Играйте в State of Survival: The Zombie Apocalypse онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Прошло шесть долгих месяцев с момента наступления зомби-апокалипсиса, положившего конец цивилизациям человечества. Теперь только вы и группа ваших самых близких друзей сможете дать отпор бесконечным ордам монстров-нежити, наводнившим улицы этого города. Укрепите защиту своего города от армий зомби и сохраните жизнь своим людям в этой стратегической игре на выживание для Android.

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