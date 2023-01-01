Убивайте тупоголовых зомби в WorldZ! Эта ужасная игра-стрелялка отправит вас в Страну Зомби. Ваша миссия — остаться в живых среди нежити. Полицейский появляется с оружием и боеприпасами, а фермер получает только один инструмент. Сразитесь лицом к лицу в режиме Deathmatch!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WorldZ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.