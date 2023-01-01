Noob Archer — игра-головоломка с элементами стрельбы. Мир наводнен зомби, и вы должны избавить мир от зла ​​по одному зомби за раз! Используйте свой лук и стрелы, чтобы очистить каждый тщательно продуманный уровень от зомби. Зомби в этой игре умрут, как только в них попадет одна из ваших стрел (или опасный объект окружающей среды, например динамит). Так что цельтесь внимательно и наслаждайтесь открытием множества творческих способов стрельбы по зомби. На некоторых уровнях вам дадут меньше стрел, чем зомби, поэтому вам также придется выработать стратегию и попытаться уничтожить нескольких врагов одной стрелой. Не стесняйтесь пропустить уровень, если вы застряли. Сможете ли вы пройти все 150 уровней в Noob Archer? Удерживайте левую кнопку мыши или палец, чтобы прицелиться, и отпустите, чтобы выстрелить. Noob Archer был создан Vanorium. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Noob Archer бесплатно на Poki. В Noob Archer можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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