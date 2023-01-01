CircloO — игра-головоломка, в которой вы управляете шариком внутри большого круга. Вам нужно катать мяч по кругу, чтобы пройти уровень. В круговороте вы должны использовать инерцию, чтобы бороться с силами гравитации. Катайтесь вперед и назад и пытайтесь перепрыгивать круглые препятствия на своем пути. Каждый уровень состоит из нескольких частей, и каждая новая часть увеличивает уровень в размерах! Игры экономят время, необходимое для прохождения уровня. Таким образом, при повторном прохождении уровня ваше лучшее время (и лучшее время за часть) будет указано в верхнем левом углу. Таким образом, вы сможете попытаться побить свое время и установить новый рекорд на каждом уровне. В игре 20 уровней, из которых 6 относятся к категории сложных. В игре также присутствует приятный саундтрек, который поможет вам сохранять спокойствие и собранность на сложных уровнях. Сможете ли вы пройти все уровни и стать мастером CircloO? Движение — W/A/S/D или клавиши со стрелками. CircloO был создан голландским разработчиком Флорианом ван Стриеном.

Веб-сайт: poki.com

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