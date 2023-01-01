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Mekorama

Mekorama

poki.com

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Mekorama — это 3D-игра-головоломка, в которой вы должны помочь своему маленькому другу пройти каждый из множества головокружительных уровней! Вы и ваш приятель-робот должны справиться с поставленными перед вами задачами, проявив нестандартное мышление, чтобы пройти эти сложные уровни! Каждая головоломка полностью трехмерная, поэтому вам придется все время перемещать ракурс камеры, чтобы попытаться узнать, куда вам нужно идти дальше! Собирайте звезды в каждой головоломке, чтобы действительно завершить их! Вы также можете создавать свои собственные головоломки или проходить уровни, созданные некоторыми мастерами головоломок! Посмотрим, насколько ты проснулся!

Веб-сайт: poki.com

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