Cubies — это платформенная игра-головоломка, в которой вы должны помочь кубикам собрать всех своих детенышей на каждом уровне и добраться до финиша! На каждом уровне есть новые препятствия и особенности, которые сделают вашу работу по сбору всех кубиков немного сложнее, но определенно веселее! Вам предстоит открыть для себя лифты, невидимые дорожки, исчезающие блоки и многое другое! Если вы когда-нибудь почувствуете себя немного конкурентоспособным, переходите в режим 1 на 1, где вы можете бросить вызов своему другу, чтобы узнать, кто сможет претендовать на большую площадь на арене! Сможешь ли ты собрать их все?

Веб-сайт: poki.com

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