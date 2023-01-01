WebCatalog
Cubies

Cubies

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cubies в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cubies — это платформенная игра-головоломка, в которой вы должны помочь кубикам собрать всех своих детенышей на каждом уровне и добраться до финиша! На каждом уровне есть новые препятствия и особенности, которые сделают вашу работу по сбору всех кубиков немного сложнее, но определенно веселее! Вам предстоит открыть для себя лифты, невидимые дорожки, исчезающие блоки и многое другое! Если вы когда-нибудь почувствуете себя немного конкурентоспособным, переходите в режим 1 на 1, где вы можете бросить вызов своему другу, чтобы узнать, кто сможет претендовать на большую площадь на арене! Сможешь ли ты собрать их все?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cubies, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Free The Key

Free The Key

poki.com

Spike Buddies

Spike Buddies

poki.com

Slime Buddies

Slime Buddies

poki.com

ZomboTag

ZomboTag

poki.com

Hop Warp

Hop Warp

poki.com

CircloO

CircloO

poki.com

Swingers

Swingers

poki.com

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Hockey Stars

Hockey Stars

poki.com

Mekorama

Mekorama

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Let's Roll

Let's Roll

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности