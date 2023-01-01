Stick Fighter — это файтинг, в котором вы управляете шестью персонажами, каждый из которых имеет совершенно разные наборы приемов! Бросайте вызов в одиночном режиме, сражаясь с каждым другим персонажем, пытаясь доказать, что вы лучший боец ​​на палках! Если вы предпочитаете что-то более реальное, присоединяйтесь к другу и сражайтесь 1 на 1, чтобы наконец решить, кто главный! Собираетесь ли вы выбрать одного главного героя или станете мастером всех? Stick Fighter создан компанией ARF Games. Играйте в другие их игры на Poki: Bearsus и Dungeons & Dress-Ups. Вы можете играть в Stick Fighter бесплатно на Poki. В Stick Fighter можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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