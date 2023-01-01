Typing Fighter — это файтинг, разработанный MarketJS. В этой игре вы будете сражаться со своими противниками, вводя предложения, которые видите на экране. Печатайте быстро и точно, чтобы раскрыть максимальную мощь. Вы можете ускорить набор текста и выполнять убийственные мощные движения, вдохновляясь более чем 200 мотивационными фразами и цитатами. Идите вперед и продемонстрируйте силу слов! И кайф. Введите предложения, которые видите на экране, с помощью компьютера или сенсорной клавиатуры. Typing Fighter создан MarketJS. Играйте в другие казуальные игры Poki: Power Badminton, Ludo Hero, math-trivia-lite и Super Girl Story.

Веб-сайт: poki.com

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