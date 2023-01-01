WebCatalog
Typing Fighter

Typing Fighter

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Typing Fighter в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Typing Fighter — это файтинг, разработанный MarketJS. В этой игре вы будете сражаться со своими противниками, вводя предложения, которые видите на экране. Печатайте быстро и точно, чтобы раскрыть максимальную мощь. Вы можете ускорить набор текста и выполнять убийственные мощные движения, вдохновляясь более чем 200 мотивационными фразами и цитатами. Идите вперед и продемонстрируйте силу слов! И кайф. Введите предложения, которые видите на экране, с помощью компьютера или сенсорной клавиатуры. Typing Fighter создан MarketJS. Играйте в другие казуальные игры Poki: Power Badminton, Ludo Hero, math-trivia-lite и Super Girl Story.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Typing Fighter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mortal Cage Fighter

Mortal Cage Fighter

poki.com

Stupid Zombies

Stupid Zombies

poki.com

Mine Sweeper

Mine Sweeper

poki.com

Mahjong Pyramids

Mahjong Pyramids

poki.com

Casual Chess

Casual Chess

poki.com

Sudoku Village

Sudoku Village

poki.com

8 Ball Pool With Buddies

8 Ball Pool With Buddies

poki.com

Tactical Squad

Tactical Squad

poki.com

Spades

Spades

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

New York Jigsaw Puzzle

New York Jigsaw Puzzle

poki.com

Ping Pong

Ping Pong

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности