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Kawaii Dress-Up

Kawaii Dress-Up

poki.com

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Kawaii Dress-Up — это милая игра-одевалка, в которой вы сможете создавать и настраивать неограниченное количество стильных персонажей. Запустите игру и начните носить свою любимую одежду. Настройте все аспекты своего персонажа: кожу, волосы, черты лица, одежду и многое другое! У вас также есть много цветов и узоров на выбор! Когда вы будете довольны своим творением, нажмите кнопку слева, чтобы сохранить его на своем устройстве. Давай, покажи нам, насколько креативным ты можешь быть! Готовы ли вы стать самой известной модницей в городе? Нажмите или коснитесь предмета/цвета, чтобы надеть или снять его. Нажмите на верхнюю левую кнопку, чтобы рандомизировать вашего персонажа. Нажмите кнопку ниже, чтобы сохранить свое творение. Kawaii Dress-Up разработана ARF Games. На Poki есть и другие замечательные игры: Dungeons & Dress-Ups, Bearsus и Stick Fighter. Вы можете играть в Kawaii Dress-Up бесплатно на Poki. В Kawaii Dress-Up можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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