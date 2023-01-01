Перебирайте вешалки для одежды и создавайте наряды в игре Stella's Dress-Up! В этой игре для девочек используется уникальная система выбора. После выбора модели и прически начинается настоящее веселье. Остановите вращающуюся стойку в любой момент, чтобы получить платье, туфли и украшения. Поверните еще раз, чтобы заменить любой предмет!

Веб-сайт: poki.com

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