Вращайтесь, чтобы выиграть, и никогда не останавливайтесь! Эта аркадная игра посвящена освоению инерции. Начните с быстрого движения и попытайтесь продолжать вращать игрушку. Вы можете повысить свою скорость и купить новые наклейки. Установите новый рекорд в спиннере!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fidget Spinner High Score, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.