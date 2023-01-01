Classic Bowling

Наберите 300 очков за идеальную игру в классическом боулинге! В этой спортивной игре вам предстоит установить новый рекорд боулинга. Перед каждым броском вы можете установить стартовую позицию вашего боулера. Затем выберите силу и угол вращения для удара!

Веб-сайт: poki.com

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